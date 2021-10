Joven intenta matar a madre y hermano en Monterrey

Un joven de 30 años estuvo a punto de escribir otra tragedia en Nuevo Leon.

Bajo los influjos de las drogas Juan Alejandro llegó a su domicilio la mañana de este martes ubicado en la privada José Vigil y Arista en la colonia Vidriera ,con gritos y amenazas exigía a su madre que le abriera la puerta ,pero ella al ver el estado en que venía no le hizo caso , por lo que el joven decidió brincarse por el patio y con cuchillo en mano amenazó con asesinarlos.

"Llegó mi hijo muy temprano a la casa todo drogado y me pidió que le abriera pero me dió miedo y le dije que no ,entonces el se brinco por el patio y tomo un cuchillo de la cocina y me dijo que nos iba a destripar a mi y a su hermano yo salí corriendo pidiendo ayuda y afortunadamente iba pasando una unidad de la policía regia y les avise lo que estaba pasando, al llegar a la casa ya estaba quemando los colchones y unas.bases de madera que tenía en su cuarto ,realmente pensé que nos iba a matar", relató la mujer afligida.

Paramédicos le brindaron los primeros auxilios a la mujer y a su hijo quien padece de autismo .

El agresor fue detenido por elementos de la Policía Regia y puesto a disposición de la autoridad correspondiente.