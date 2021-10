'¿Quién no quiere ir a McCallear?' Reapertura de frontera motiva a regios a vacunarse

La delegada de los Programas Sociales en Nuevo León, Judith Díaz, dijo que influyó el interés en los neoloneses por ir a “McCallear”, pues en sólo tres días se logró inocular a más de 45 mil personas

MONTERREY, NL.- La delegada de los Programas Sociales en Nuevo León, Judith Díaz, aseguró este miércoles que las filas kilométricas que se formaron en Monterrey fue por la apertura de la frontera con Estados Unidos.

En rueda de prensa, la funcionaria dijo que influyó el interés en los neoloneses por ir a “McCallear”, pues en sólo tres días se logró inocular a más de 45 mil personas, mismas que crearon filas superiores a los 1.4 kilómetros.

“Llegaron todos los que no querían, los arrepentidos que primero dicen que no y ahora sí se quieren vacunar. Es su derecho a no vacunarse: sí pero la realidad es que también influyó que dijeron que el 8 de noviembre se abre la frontera. Entonces ¿quién no quiere ir a McCallear? entonces la gente se empezó a inscribir y empezó a llegar”, comentó.

Sin embargo, Díaz señaló que en la primera aplicación de la dosis de Moderna en Monterrey hubo un registro de 207 mil beneficiados, sin embargo, en la segunda aplicación sólo acudieron 167 mil.

“En la primera dosis vacunamos a 207 mil personas. ¿Cuántos creen que fueron a la segunda dosis? alrededor de 167 mil, esto quiere decir que 32 mil personas no fueron por su segunda dosis. ¿Por qué? No sé”, explicó.

“Ese fue el motivo para que se abrió el punto para que vinieran los rezagados de Monterrey a ponerse esos 32 mil que no se vacunaron con su segunda dosis. No vinieron todos, entonces, la vacuna no se iba a quedar ahí, es para aplicarla”, añadió.

(Imagen: Hilario Niño)

Además, la delegada criticó a quienes no se acudieron a la aplicación del fármaco en su debido tiempo y en los municipios que correspondientes.

“La gente llegó a las 5:00 de la tarde gritando y exigiendo que ya querían la vacuna cuando pudieron pudieron haberlo hecho de manera tranquila”, señaló.

“Es increíble que 55 mil personas hayan ido a quererse poner la vacuna los últimos días al puro estilo mexicano, se aventaron su mexicanada: al último”, expresó.

En solo una hora, se vacunaron a 2,600 personas y el martes 26 mil recibieron el biológico Moderna, convirtiendo este día en el que mayor afluencia tuvo.