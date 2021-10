Dan la cara los sobrinos de Manuel González; aseguran dar buen servicio; dicen que el ex secretario es un 'tío lejano'

Durante la entrevista con Manuel Flores Martínez, aseguró que su empresa Sainar Médica sí da el servicio completo por el que les paga la autoridad estatal y explicó que la recepcionista que dijo no conocerlos y los relaciona con una empresa sancionada “es nueva”.

Además solicitó ya no ser relacionado con el exfuncionario estatal porque, dice, no es su tío en primer grado, sino es primo de su papá, o sea un “tío lejano”.

Manuel Flores Martínez afirmó que su empresa Sainar Médica tiene 11 años prestando satisfactoriamente servicio a los burócratas del estado y que si en su sede fiscal ubicada en avenida Las Américas no lo conocen es porque la recepcionista “seguramente es nueva”.

En entrevista con El Horizonte, explicó que operan con el nombre de AR Integral porque es el comercial mientras que el otro lo usan para fines fiscales.

Además, reconoció que aunque en el contrato se le condiciona a equipar las clínicas del Isssteleón, su principal función es dar servicios médicos auxiliares.

“El instituto no me contrata a mí para equiparlo, es una de las condiciones contractuales que se firmaron con el instituto en su momento, que una de mis obligaciones era proporcionar el equipo, pero mi contrato se basa básicamente en la prestación de servicios médicos auxiliares”, indicó.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que resultaban “sospechosas” las empresas de los sobrinos del exsecretario de gobierno Manuel González, pues en sus direcciones fiscales no operan con el giro para que el fueron contratadas por el gobierno e incluso las empleadas dijeron desconocer a los hermanos Manuel y Javier Flores Martínez.

Se le cuestionó por qué en la sede de Servicios Médicos de Emergencias, ubicada en la colonia Doctores, de Monterrey, aún los identificaron como integrantes de la misma y respondió que “seguramente mintieron” o que tal vez porque apenas en 2019 se separaron de esa empresa.

“Que me puedan conocer a mí, pues tal vez sí me puedan conocer a mí, porque estuve ligado a esa empresa hasta 2019, pero de diciembre de 2019 a la fecha no he vuelto a saber nada de ellos.